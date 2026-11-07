Almanya'nın Aşağı Saksonya bölgesinde Osnabrück merkezli yapı malzemeleri şirketi Walter Nilsson bünyesinde franchise olarak işletilen iki Hagebaumarkt mağazasının faaliyetleri durduruluyor.

Şirketin yeniden yapılanma stratejisi kapsamında aldığı karar doğrultusunda, Hilter ve Georgsmarienhütte şubeleri kapatılacak.

Eisenbahnstraße 15 adresinde hizmet veren Hilter mağazasının yıl sonuna kadar kepenk indirmesi planlanıyor.

Kapanış takviminin netleşmesiyle birlikte mağazada bulunan tüm stoklar için tasfiye süreci başlatıldı.

Belirlenen kampanya kapsamında reyonlardaki ürünler yüzde 30 indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İndirimli satışlar ürün stokları tükenene kadar sürecek. Karardan etkilenen diğer nokta olan Georgsmarienhütte şubesinde ise benzer bir indirim sürecinin uygulanıp uygulanmayacağına dair henüz bir duyuru yapılmadı.

22 ÇALIŞAN İÇİN SOSYAL PLAN HAZIRLANDI

Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) tarafından aktarılan bilgilere göre, iki şubenin kapanmasıyla birlikte toplam 22 çalışan işini kaybedecek.

İşten çıkarma tebligatları personele iletilirken, sözleşme kıdemine göre ihbar sürelerinin bir ile yedi ay arasında değiştiği bildirildi.

Şirket yönetimi ile işçi temsilcileri arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, mağduriyetleri düzenleyen yasal bir sosyal plan üzerinde mutabakata varıldı.

KAPANMA KARARININ GEREKÇESİ

Mağazaları işleten Walter Nilsson grubu, ağustos ayında operasyonel yapısını yeniden şekillendireceğini açıklamıştı.

Şirket, perakende yapı market operasyonları yerine daha karlı gördüğü uzmanlaşmış yapı malzemeleri toptan ticaretine odaklanma kararı aldı. Bu stratejik adım doğrultusunda franchise modeliyle yürütülen iki şubenin tasfiyesine karar verildi.

Alınan kapatma kararı Hagebaumarkt markasının genel zincirini değil, yalnızca Walter Nilsson tarafından işletilen bu iki yerel mağazayı kapsıyor.