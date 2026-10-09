Kanada'nın en büyük fon yönetim şirketlerinden birini kuran yatırımcı Stephen A. Jarislowsky, 101 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Jarislowsky, “vizyoner bir yatırımcı, hayırsever ve özverili bir vatandaş” olarak nitelendirildi. Açıklamada, hayatını Kanada genelinde eğitim, etik ve mükemmelliği teşvik etmeye adadığı belirtildi.

Jarislowsky, 1955 yılında Scott Fraser ile birlikte Jarislowsky Fraser Ltd.'yi kurdu. Yaklaşık 60 yıl boyunca Montreal merkezli şirketi yöneten Jarislowsky, büyük emeklilik fonları ve bağış fonlarının varlıklarını yönetti. 2007-2008 küresel finans krizinden önce şirket 60 milyar dolara kadar varlık yönetiyordu. Portföyde Toronto-Dominion Bank, Royal Bank of Canada ve Suncor Energy gibi şirketlerin hisseleri bulunuyordu.

"APTAL YERİNE KONULMAK İSTEMİYORUM"

Jarislowsky, küçük yatırımcıların haklarını savunmak amacıyla şirket yönetimleri ve büyük hissedarlarla karşı karşıya geldi. Kanada'da ulusal bir menkul kıymetler düzenleyicisi kurulmasına yönelik başarısız girişimi destekledi ve şirket yöneticilerine ödenen ücretlerin düşürülmesi için mücadele etti. Bu mücadelenin öne çıkan örneklerinden biri, 1978'de Consolidated-Bathurst Inc.'in Domglas Ltd.'yi satın alma girişimine karşı çıkmasıydı. Jarislowsky, diğer muhalif hissedarlarla birlikte teklife itiraz etti. Financial Post gazetesinin 2004 tarihli haberine göre, süreç sonunda azınlık hissedarlarına hisse başına 36 dolar ödendi. Bu tutar, başlangıçta sunulan 20 dolarlık teklifin üzerindeydi. Jarislowsky, gazeteye verdiği demeçte yaklaşımını şöyle ifade etmişti: “Hiçbir zaman haksız olduğunu düşündüğüm bir şey istemem. Adil bir anlaşma istiyorum, ne fazla ne eksik. Aldatılmak istemiyorum. Aptal yerine konulmak istemiyorum.”

UZUN VADELİ VE DÜŞÜK RİSKLİ YATIRIM ANLAYIŞI

Jarislowsky'nin yatırım stratejisi, alternatif yatırımlardan uzak durmayı ve işlem maliyetleriyle vergileri azaltmak amacıyla portföy devir hızını düşük tutmayı esas alıyordu. 2002 yılında Jarislowsky ile Kanada İyi Yönetim Koalisyonu'nu kuran Claude Lamoureux, 2012'de verdiği bir röportajda yatırımcının yaklaşımını şu sözlerle anlatmıştı: “Stephen yatırım yaptığında, bu altı aylık bir süre için değil. Yatırımlarının çoğunu kariyerinin başında yaptı. Genellikle bir şirketin yüzde 15'lik hissesini oluşturur ve orada kalır. Yönetime görüşünü iletecektir.”

Jarislowsky'nin yatırım konusunda sekiz kuralı vardı; bunlar arasında iyi yönetilen büyük şirketlerin hisselerini satın almak; gayrimenkul, tahvil veya altın yerine hisse senetlerini tercih etmek; portföye hayatın erken dönemlerinde başlamak; piyasa dalgalanmalarında kararlı kalmak ve yatırım yapılan şirketler hakkında bilgi sahibi olmak yer alıyordu. Felsefesini 2005 yılında yayımlanan Yatırım Hayvanat Bahçesi: Boğaları ve Ayıları Evcilleştirmek adlı kitabında anlattı. Jarislowsky, 2010 yılında Globe and Mail'e verdiği röportajda yatırım anlayışını şu sözlerle özetlemişti: “Açgözlülükle motive olmamalısınız. Sermayenin korunması ve gerçekçi büyüme ile motive olmalısınız.”

EĞİTİMDEN BİLİME BİRÇOK ALANA BAĞIŞ YAPTI

Jarislowsky, hayatının son yıllarında Jarislowsky Vakfı aracılığıyla yükseköğrenim, tıp, bilim, sanat ve çevre alanlarına her yıl milyonlarca dolar bağışta bulundu. 9 Eylül 1925'te Berlin'de doğan Jarislowsky, Hollanda ve Fransa'daki okullarda eğitim aldıktan sonra 1941'de ABD'ye göç etti. Cornell Üniversitesi'nde makine mühendisliği lisansını tamamladıktan sonra ABD Ordusu'nda görev yaptı ve İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japonya'da karşı istihbarat alanında çalıştı. 1946'da ABD'ye dönen Jarislowsky, Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve Harvard İşletme Okulu'ndan MBA derecesi aldı. Ardından Montreal'deki Alcan Alüminyum şirketinde üç yıl çalıştı.

Kanada Nişanı sahibi Jarislowsky, SNC-Lavalin Group, Birleşik Krallık merkezli Daily Telegraph ve kereste şirketi Goodfellow dahil yaklaşık 30 şirketin yönetim kurulunda görev yaptı. 2007 yılında Kanada İş Dünyası Onur Listesi'ne alındı. Jarislowsky'nin yatırım şirketinin yönetim kurulunda görev yapan Gail Jarislowsky ile dört çocuğu vardı.