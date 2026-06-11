ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, cuma günü New York'ta gerçekleştireceği halka arzla 75 milyar dolarlık fon sağlamayı hedefliyor. Tarihin en büyük halka arzı olmaya aday bu hamle, Suudi Aramco'nun 2019'daki rekor listelenmesini neredeyse üçe katlayacak. Şirket hisselerinin borsada "SPCX" koduyla işlem görmesi bekleniyor.

"GELECEK BEŞ YIL İÇİN İMKANSIZ"

New York'ta düzenlenen iConnections konferansında konuşan Chanos, "Önümüzdeki beş yıla ilişkin mantıklı hiçbir varsayım altında, bu şirketin 1,75 trilyon dolar değerinde olamayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kynikos Associates'ın kurucusu olan ünlü yatırımcı; aşırı değerleme kaygıları ve yönetimsel sorunlar nedeniyle SpaceX'in "açığa satış" (short) için potansiyel bir hedef haline geldiğini belirtti. Ancak bazı açığa satışçıların, son dönemde büyük teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişlerin piyasada düşüş bekleyenleri zarara uğratması nedeniyle SpaceX'e karşı pozisyon almaktan çekindiğini de sözlerine ekledi.

"BOĞA PİYASASINDA VAATLER SATIN ALINIR"

Şirkete karşı açığa satış yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Chanos, piyasa psikolojisine dikkat çekti:

"Bu değerlemeyi haklı çıkarmak için istediğimiz hikayeyi yazabiliriz; Mars'ta koloniler, fabrika tünelleri, uzayda veri merkezleri... Boğa piyasalarında vaatleri ödüllendirirsiniz, ayı piyasalarında ise gerçekleri cezalandırırsınız."

Chanos, SpaceX'i Elon Musk'ın bir diğer şirketi olan elektrikli araç üreticisi Tesla'dan ayrı tuttuğunu vurguladı. SpaceX'in satış gelirlerinin 90 katı üzerinden işlem gördüğünü, Tesla'da ise bu oranın 14 kat olduğunu belirtti. S3 Partners verilerine göre, Haziran 2021'den bu yana Tesla'ya karşı pozisyon alan açığa satışçıların kağıt üzerinde 27 milyar dolar kaybettiği ve Tesla hisselerinin son on yılda %2500'ün üzerinde değer kazandığı biliniyor.

VERİ MERKEZLERİ VE ÇİP AMORTİSMANI RİSKİ

Ünlü yatırımcı, veri merkezi sektörüne yönelik olumsuz görüşlerini de paylaşarak bu alanı, sermaye getirisi tek haneli rakamlarda kalan "kötü bir iş kolu" olarak nitelendirdi. Veri merkezi işletmecilerine karşı 2022'den beri mesafeli duruşunu koruyan Chanos, bu yapıların teknolojik büyüme şirketlerinden ziyade gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) veya ekipman kiralama şirketleri gibi işlediğini savundu.

Açığa satış uzmanı son olarak, Nvidia gibi tedarikçilerden çip satın alıp bunları büyük bulut sağlayıcılarına (hyperscalers) kiralayan şirketlerin, ciddi bir amortisman (değer kaybı) riskiyle karşı karşıya olduğunu ve fiyat belirleme güçlerinin oldukça sınırlı kaldığını ifade etti.