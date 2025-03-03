Estetik kliniklerindeki yanlış uygulamalar devam ediyor. Yazar Merve Köken dövmelerini sildirmek için D.E. isimli kliniğe gitti. Köken'in vücudunda yanık izleri ve kararmalar oluştu. Kolunu kaybetme tehlikesi yaşayan Köken başka bir hastanede ameliyata alındı.

Köken geçtiğimiz ocak ayında dövmelerini sildirmek için bir kliniğe başvurdu. Dövme silme işlemi sırasında çok acı çektiğini belirten Köken'in vücudunda yanık izleri oluştu.

Sabah'ta yer alan habere göre, işlem bölgesinde iltihaplanma ve kararmalar meydana gelmesinin ardından Köken hastaneye gitti.

Hastanede tedavi altına alınan Köken'e kolunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi ve ameliyata alındı.

Yazar, klinik hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçenin devamında işlemi yapan görevlinin dövme işlemini uygun olmayan koşullarda gerçekleştirdiğini belirtti.

Savcılık raporda, "işlemin kusurlu şekilde gerçekleştirildiği ve bu durumun yaralanmaya yol açtığı" yönünde tespitlerini dile getirdi.

KLİNİK SAHİBİNİN HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ece C., ve işletme çalışanı Gönül H., hakkında, 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.