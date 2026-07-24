Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın merakla beklenen "The Odyssey" filminin çekimlerinde kullanılan tarihi Viking gemisi Glad av Gillberga, sinema dünyasından çok hukuki bir anlaşmazlıkla gündeme oturdu. Altı ay boyunca Akdeniz sularında çekimden çekime koşan tarihi geminin sahipleri, Hollywood yapım şirketinin gemiyi hasarlı teslim ettiğini ve masrafları ödemediğini iddia ediyor.

HOLLYWOOD İÇİN ÇEREZ PARASI AMA ONLAR İÇİN SERVET

İsveç Radyosu’nun paylaştığı detaylara göre; film ekibi tarafından aslına uygun antik bir Yunan savaş gemisine dönüştürülen Glad av Gillberga, Yunanistan ve İtalya açıklarındaki zorlu çekimlerin ardından İsveç’e ağır yapısal hasarlarla döndü.

Geminin bağlı olduğu derneğin başkanı Peter Olausson, hasarı tamamen gönüllülerin iş gücüyle onardıklarını belirterek isyan etti:

"Hollywood'dan işçilik ücreti bile istemedik, sadece kullanılan malzemelerin parası olan 6 bin dolarlık bir fatura çıkardık. Universal gibi dev bir stüdyo için bu para hiçbir şey ama bizim gibi gönüllü bir dernek için çok büyük bir miktar. Kendimizi tamamen unutulmuş hissediyoruz."

Olausson ayrıca, uzun süren tamirat süreci yüzünden gemiyi turizm sezonunun başında kullanamadıklarını ve derneğin ciddi bir gelir kaybına uğradığını da sözlerine ekledi.

UNIVERSAL STUDIOS CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Yükselen çatlak seslerin ardından gözlerin çevrildiği Universal Studios ise iddiaları kesin bir dille yalanladı. Stüdyo sözcüsü, resmi kayıtlara göre geminin kira bedeli ve onarım masrafları dahil olmak üzere tüm faturalarının kuruşu kuruşuna ödendiğini savundu. Yaşanan durumun bir iletişim kopukluğundan kaynaklanabileceğini belirten şirket yetkilileri, İsveçli dernekle konuyu çözmek üzere doğrudan temasa geçtiklerini açıkladı.

Hollywood’un büyülü dünyası ile tarihi korumaya çalışan gönüllülerin bu mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.