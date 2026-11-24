Türk sinemasının usta isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Alev Nurşat Akakar'dan acı haber geldi. Bir süredir Bodrum'da yaşayan Akakar, 22 Kasım 2026'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Adile Naşit ve Şener Şen'in başrollerinde yer aldığı 1982 yapımı Adile Teyze filmiyle tanınan usta sinemacı, 23 Kasım'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

ADİLE NAŞİT VE ŞENER ŞEN'İ AYNI FİLMDE BULUŞTURMUŞTU

Alev Nurşat Akakar, Türk sinemasının sevilen yapımlarından Adile Teyze filminin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenmişti. 1982 yılında çekilen filmde Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda, Nükhet Egeli ve Mahmut Hekimoğlu gibi usta oyuncular rol almıştı.

Hem kamera arkasında hem de senaryo çalışmalarında yer alan Akakar, Yeşilçam'a farklı alanlarda katkı sundu.

SİNEMA KARİYERİNE SET İŞÇİSİ OLARAK BAŞLADI

1 Ocak 1949'da İstanbul'da dünyaya gelen Alev Nurşat Akakar, Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Sinema sektörüne set işçisi olarak adım atan Akakar, kariyerinin ilk dönemlerinde yönetmen Hulki Saner'in asistanlığını yaptı. Ardından Semih Evin ve Natuk Baytan gibi önemli sinemacılarla çalıştı.

Dört filmde oyuncu olarak da kamera karşısına geçen Akakar, 1971 yılından itibaren yapımcı ve yönetmen olarak çalışmalarını sürdürdü. Tarih, Fırat ve Kader adlı film şirketlerini kurarak sektördeki faaliyetlerine devam etti.

Ünlü yönetmenin Nur Sürer ve Halil Ergün ile de yakın arkadaş olduğu biliniyordu.

Alev Akakar'ın ilkokul arkadaşlarından Ali Altıner yaptığı paylaşımda, 'Alev ne yaptın, çok üzüldüm ilkokul arkadaşım. Huzur içinde uyu kardeşim.'' notunu düştü.

BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk sinema sanatçısı Nükhet Egeli'nin eşi ve bir çocuk babası olan Alev Nurşat Akakar, emekliliğinin ardından Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşamını sürdürüyordu.

Usta sinemacı için 23 Kasım Pazartesi günü ikindi namazının ardından Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Akakar, törenin ardından aynı mezarlıkta defnedildi.