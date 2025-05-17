"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Hazal", "At" ve "Balkaya"nın da aralarında bulunduğu birçok filme imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk'ün cenazesi, memleketi Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Özgentürk için 1960'larda sanata başladığı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 22-28 Eylül'de 32'ncisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ali Özgentürk adına ödül vereceklerini söyledi.

Ali Özgentürk'ün kızı Simay Özgentürk de babasının hayat dolu bir insan olduğunu anlatarak, "Hep içtenlikle gülerdi. Gülüşünde insanlık vardı. Ben onu çok sevdim, her zaman çok seveceğim. Eminim şimdi göklerde arkadaşlarıyla tiyatro yapıyordur, şen sesiyle şiirler okuyordur ve bizi izliyordur. Onu içimizde yaşatacağız, seni çok seviyorum baba." diye konuştu.

Nebil Özgentürk de abisi Ali Özgentürk'ün 15-16 yaşlarındayken Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Nejat Uygur ile sahne aldığını belirterek, "Burada Adana'nın genç tiyatrocusu olarak sanata başlıyor. Şurada 16-17 yaşında dolaşıyor aslında. Biz Allah'ına kadar deriz ya, Adana'yı Allah'ına kadar severdi. Işıklar içinde uyusun Adana'nın yiğit evladı, devrimci Ali Özgentürk." ifadesini kullandı.

Özgentürk'ün ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin'in de katıldığı törende, Özgentürk'ün tabutunun üzerine karanfil bırakıldı.

Özgentürk'ün cenazesi, daha sonra merkez Seyhan ilçesindeki Akkapı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.