Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Osman Kaya ile Selin Işık, ailelerini büyütmeye hazırlanıyor. İlk bebeklerini bekleyen çift, doktor kontrolünde çekilen ultrason görüntüsünü paylaşarak heyecanlarını sevenleriyle paylaşırken Selin Işık'ın hamilelik sürecine ilişkin sözleri de büyük ilgi gördü.

HEYECANLI ANLAR: İLK KEZ GÖRDÜLER

İlk çocuklarını bekleyen çift, doktor kontrolü sırasında yaşadıkları heyecanı sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Muayene sırasında çekilen ultrason görüntüsünü yayımlayan Selin Işık, paylaşımına, "Bebeğimizi ilk defa bu kadar yakından gördük" notunu ekledi.

ÜÇ AYLIK DÖNEM BİTİYOR, HEYECAN ARTIYOR

38 yaşındaki oyuncu, hamilelik sürecine ilişkin yaptığı bir başka paylaşımda ise ilk üç aylık dönemin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Birinci üç aylık dönem bitiyor. Her geçen gün sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftin bebek heyecanını yansıtan paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görürken, takipçileri ve ünlü isimlerden çok sayıda tebrik mesajı geldi.