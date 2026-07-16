Galatasaray'da bir devir dün itibarıyla kapandı... Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılara kupalarla geçen 4 sezonun ardından veda etti. 33 yaşındaki golcünün vedası, Galatasaray taraftarlarında buruk bir tat bırakırken ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu da canlı yayında duygularına hakim olamadı...

"O KADAR İÇİME DOKUNDU Kİ!"

Karakullukçu, dökülen gözyaşlarının sebebini şöyle açıkladı:

"Ben aslında İngiltere-Arjantin maçının devre arasında yayın açacaktım. Telefonu ayarladıktan sonra Veli (Yiğit) 'Icardi veda etti' dedi. Çok sevdiğim bir Icardi paylaşımı var, 'Birini bir şey için seversin ama bazısını bir şeylere rağmen seversin' diye. O kadar içime dokundu ki... Ne zaman izlesem ağlıyorum onu. Paylaşımı yükledim, çalışıyor mu diye sesini açtım ve gözlerim doldu. 'Neyse, bari Icardi yayını açayım' dedim. Yayını açarken birden duygulandım. Elim ayağım titredi, kendimi görünce daha çok ağladım. Veli 'Veda mesajı geldi' demeseydi ben Messi konuşacaktım."