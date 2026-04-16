Eski Lazio ve West Ham golcüsü Paolo Di Canio, yorumculuk görevi sırasında yaptığı hareketle gündem oldu.

İtalya'da yayın yapan Sky Sports'ta UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayan deneyimli futbol adamı, hararetli bir tartışma sırasında kafasını esprili bir şekilde masaya vurdu ancak bu durum başına dert açtı.

Sunucu Federica Masolin ile aralarında geçen tartışmanın ardından 57 yaşındaki yorumcu kafasını masaya üç kez vurdu. Kafasını mobilyaya vurması kanamaya neden oldu. Futbol oynadığı dönemlerde Di Canio hırslı ve esprili kişiliği ile tanınıyordu.

CAPELLO DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Tüm yapım ekibi ve ülke genelindeki milyonlarca izleyici, Di Canio'nun bu hareketleri karşısında şaşkına döndü. Aynı görüşte olan bir diğer yorumcu ise eski İngiltere ve Real Madrid teknik direktörü Fabio Capello'ydu.

Capello, Di Canio'nun alnının kanadığını fark eder etmez, Di Canio'ya alnını silmesi için hemen bir mendil verdi. Di Canio, başına bir mendil koyup yerine otururken yaptığı patlamadan pişmanlığını dile getirirken kıkırdadı.