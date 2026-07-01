Dünyaca ünlü Fransız içerik üreticisi Michou, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şok etti.

Instagram hesabından dudağının aşırı derecede şişmiş ve yüzünün bir kısmının deforme olmuş halini paylaşan ünlü YouTuber, hayranları arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Takipçileri önce filtre sandı

Michou’nun tanınmaz haldeki fotoğraflarını gören pek çok internet kullanıcısı, ilk etapta bunun eğlence amaçlı yapılmış bir yüz filtresi olduğunu düşündü. Ünlü fenomen, durumun göründüğünden çok daha ciddi ve gerçek olduğunu hızla hayranlarına açıkladı.

Gönderisinin açıklama kısmına çaresizliğini belirten bir not düşen Michou, "Savanada beni bir şey soktu ve yüzüm yaklaşık bir aydır rastgele zamanlarda aniden şişiyor. Ne olduğunu asla çözemedim, lütfen bana yardım edin" diyerek takipçilerinden fikir istedi.

Güney Afrika macerası kabusa döndü

Şişliğin kökeni, ünlü yayıncının kısa süre önce kardeşleriyle birlikte çıktığı Güney Afrika seyahatine dayanıyor. Michou, YouTube kanalına yüklediği son videoda, savanada dört gün içinde kendi imkanlarıyla bir kulübe inşa etme mücadelesini anlatmıştı. Bu zorlu vahşi doğa macerası sırasında gizemli bir böcek tarafından ısırıldığını belirten fenomen, durumun ciddiyetini esprili bir dille hafifletmeye çalıştı. Aynaya baktığı anı anlatan Michou, "Dudaklarımı gördüğüm o ilk an... Bütün hayatımı sorguladım" ifadelerini kullandı.

"Anjiyoödem" şüphesi

Michou’nun paylaşımının ardından yorum bölümü adeta bir beyin fırtınasına döndü. Kendisinin tıp doktoru olduğunu belirten bir takipçisi, bu durumun "anjiyoödem" olabileceğini iddia etti. Uzman takipçi, "Bu, böcek sokmasına bağlı olarak gelişen, zaman zaman kendini tekrarlayan alerjik, iltihaplı bir reaksiyondur. Daha nadir durumlarda ise böceklerden bulaşan bazı hastalıkların belirtisi olabilir" uyarısında bulunarak acilen bir uzmana görünmesi gerektiğini vurguladı.