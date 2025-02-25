Allen (44), büyük ödül olan 10 milyon doları kazanmasına rağmen yarışmanın zorluklarının hafife alınamayacağını vurguladı. Yarışmacılar dış dünyadan tamamen izole edildi ve teknolojiye erişimleri engellendi. Allen, “Telefonlar, bilgisayarlar, internet... Hepsi kilit altına alındı. Saat bile yoktu. Hangi ayda olduğumu unuttuğum anlar oldu” dedi.

Çekimlerin büyük çoğunluğu geceleri gerçekleştirildi. Daily Mail'de yer alan haber göre; Allen, “Özellikle dış mekan görevleri gece yapılıyordu. Genellikle saat 23.00’ten 04.00-05.00’e kadar çekim yapıyorduk” dedi.

Allen, MrBeast’i yarışmadan önce sadece çocukları sayesinde tanıdığını belirterek, “9 yaşındaki oğlum Jack sayesinde onun YouTube videolarını izlemeye başladım,” dedi. Yarışmaya başvurma sürecini anlatan Allen, “Başvuru tarihini tahtama yazdım ve geldiğinde ‘Tamam, bunu yapmalıyım’ dedim.” dedi.

Allen, MrBeast’in tahmin ettiğinden daha fazlası olduğunu söyledi: “Hem zeki hem komik hem de hayırsever biri. 26 yaşında bu kadar büyük bir projeyi yürütmek inanılmaz bir şey. Onunla vakit geçirmek harikaydı.”

Allen, ayrıca MrBeast’in nişanlısı Thea Booysen ile tanıştığını belirterek, “Thea harika bir insan, çok zeki ve tatlı biri. Bence birlikte büyük işler başaracaklar” dedi.

14 MİLYON DOLARLIK ŞEHİR İNŞA EDİLDİ

Beast Games, yarışmacılar için özel olarak inşa edilen 14 milyon dolarlık bir şehirde çekildi. “Beast City”, büyük kapılar, parklar, basketbol sahaları ve konforlu yatakhaneleriyle küçük bir kasaba gibi tasarlandı. Allen, “İçeri girdiğimizde kendimizi bir film setinde gibi hissettik, her şey inanılmazdı” dedi.

Ancak, bazı yarışmacılar yarışma sırasında kötü muamele gördüklerini iddia ederek MrBeast ve Amazon'a dava açtı. Bazı yarışmacılar susuzluktan hastaneye kaldırıldıklarını, yiyecek ve suya erişimlerinin kısıtlandığını öne sürdü. Ancak Allen, “Benim deneyimim kesinlikle böyle değildi,” diyerek iddiaların kendisi için geçerli olmadığını belirtti.

'10 MİLYON DOLARI GERÇEKTEN YOLLADI'

Allen, kazandığı 10 milyon doların gerçekten MrBeast tarafından hesabına yatırıldığını doğruladı: “Evet, gerçekten 10 milyon dolar yollandı. Ama tabii ki vergileri ödemem gerekecek.”

Ödülü, oğlu Lucas’ın nadir bir hastalığı olan “Kreatin Taşıyıcı Eksikliği” konusunda farkındalık yaratmak ve ailesine destek olmak için kullanacağını belirten Allen, “Lucas ile ilgili farkındalığı artırmak için bu yarışmaya katıldım. Onun için bir tedavi bulunmasını istiyorum” dedi.

Son olarak, Allen yarışmayı unutulmaz bir macera olarak tanımlayarak, “Bu hayatımın en büyük macerasıydı ve kazandığım için çok mutluyum” diye ekledi.