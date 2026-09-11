İngiltere'de gıda güvenliğini ayağa kaldıran ölümcül bakteri skandalına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin dev süpermarket zincirlerinden Sainsbury's'in ardından lüks perakende devi Waitrose da potansiyel olarak hayati risk taşıyan "Listeria monocytogenes" bakterisi nedeniyle siyah zeytin kavanozlarını acilen raflardan toplattı.

MÜŞTERİLERE "SAKIN YEMEYİN" ÇAĞRISI YAPILDI

Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan acil uyarıda, Waitrose'un "Essential" markalı çekirdeksiz siyah zeytinlerinde insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden Listeria bakterisine rastlandığı duyuruldu. Süpermarket yönetimi, ürünü satın alan müşterilerine "sakın tüketmeyin" çağrısında bulunurken, etkilenen paketlerin koşulsuz para iadesi için en yakın mağazaya geri getirilmesini istedi. Geri çağırma işleminden son kullanma tarihi 13, 18 ve 27 Eylül 2026 olan 120 gramlık Waitrose Essential Çekirdeksiz Siyah Zeytin paketlerinin etkilendiği bildirildi.

SEPSİS VE MENENJİTE YOL AÇABİLİYOR

Listeria bakterisi vücuda girdiğinde grip benzeri yüksek ateş, kas ağrıları, mide bulantısı ve ishale yol açıyor. Ancak özellikle 65 yaş üstü bireyler, hamileler, yeni doğanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyon kan dolaşımına veya beyne sıçrayarak sepsis ve menenjit gibi ölümcül komplikasyonlara neden olabiliyor.

Uzmanlar, bakterinin bulaştığı gıdaların görünüşte bozulmuş veya kokmuş hissettirmeyebileceğine dikkat çekerek tüketicilerin son derece tedbirli olmasını istiyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı verilerine göre, ülkede kaydedilen listeriyoz vakalarında can kayıplarının yaşanması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.