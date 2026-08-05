İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında ocak ayında gözaltına alınan Koray Beşli'nin dijital materyallerinde inceleme sonuçlandı.



Gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Beşli'nin cep telefonunda yapılan incelemelerde, henüz reşit olmayan kişiler hakkında cinsel içerikli dökümanlara ulaşıldı.





KIZ ÇOCUKLARINI PARA KARŞILIĞINDA PAZARLAMIŞ



Sabah'ın haberine göre Beşli'nin cep telefonu incelemesinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görselleri tespit edildi. Yapılan belirlemeler üzerine Beşli yeniden gözaltına alındı. Koray Beşli hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, cep telefonunda yapılan incelemelere yer verildi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucu, sohbet uygulamaları üzerinde küçük yaşta kız çocuklarının görüntülerinin paylaşıldığı görüldü ve soruşturma savcısı tarafından elde edilen bulguların raporlanması istendi.





MİDE BULANDIRAN MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI



Koray Beşli'nin WhatsApp Messenger sohbet uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği yazışmalar incelendiğinde sohbet içeriklerinde yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı tespit edilerek rapor içeriğine eklendi.

Öte yandan raporda yer alan bir konuşmada Koray Beşli'nin "Yeni ufaklık" şeklinde mesaj gönderdiği, mesajına yanıt olarak gelen "Kaç yaşında" sorusuna ise "17" şeklinde cevap verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise "Ailesi yok mu bunların" şeklinde gönderilen mesajlara Beşli'nin "Ben sugar dady" şeklinde cevap verdiği bilirkişi raporunda yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.







