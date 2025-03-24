CUMHURİYET Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için CHP İl, ilçe örgütlerinin belirlediği noktalara hem üyeler hem de gönüllüler için sandıklar kuruldu. Pek çok ünlü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısına destek için sandıklara koştu.

Seren Serengil, Kalben, Bedri Baykam, Mustafa Sandal, Berna Laçin, Halil Ergün, İlyas Salman, Hatice, Athena Gökhan, Zeynep Bastık, Can Bonomo, Zülfü Livaneli, Şevket Çoruh ve İlker Ayrık gibi onlarca sanatçı, CHP örgütlerinde, Saraçhane’de ve bulundukları illerdeki sandıklara koştu.

Seren Serengil: CHP’YE KATILDIM

Sabah erken saatlerde oylarını kullanan sanatçılardan Seren Serengil Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sürecinde sözleriyle gündeme gelmişti. Serengil “CHP’ye katıldım, artık mücadelelerinde yanlarındayım…” diyerek paylaştı.

Mustafa Sandal’da oyunu kullandığı sandıkta Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine kendisine mektup yazıp sandığa atan Mila isimli bir çocuğun mektubunu paylaşarak destek verdi. Can Bonomo oyuncu eşi ve çocuğuyla sandık başına giderek “Gelecek güzel günler için” notuyla paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol takımından tam kadro tepki

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlarda bulunarak yaşananlara tepki gösterdi. Başarılı voleybolcu Özlem Güven, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü paylaştı. Fenerbahçeli voleybolcu Eda Erdem de “Spor bize her zaman hakkaniyetin, emeğin ve kuralların önemini öğretti. Sahada olmazsa olmaz olan adalet, hayatta da hepimizin ortak güvencesi olarak her zaman var olmalı. Kendi adıma, Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeyi emanet ettiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yüzü olan gençlerimize sağduyusuna ve ülkemize olan sevgisine güveniyorum.” dedi.