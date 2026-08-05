İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilen Koray Beşli, dijital materyalleri üzerinde yapılan kriminal incelemelerde ulaşıldığı ifade edilen yeni bulguların ardından yeniden gözaltına alındı.

YENİ BULGU İDDİASI

Soruşturma kapsamında Koray Beşli'ye ait telefon, bilgisayar ve diğer dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen adli bilişim incelemelerinde yeni verilere ulaşıldığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, incelemelerde elde edilen mesajlaşma kayıtları ve dijital içeriklerde 18 yaşından küçük kız çocuklarına ilişkin yazışmalar ve görseller bulunduğu iddia edildi. Söz konusu içeriklerin kapsamı ve hukuki niteliğine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

YENİDEN GÖZALTI

Elde edilen yeni bulguların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Koray Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Beşli'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Savcılığın, dijital materyallerde yer aldığı belirtilen yazışmalarda adı geçen kişi ve bağlantıları da incelemeye aldığı öğrenildi. Adli bilişim uzmanlarının dijital içerikler üzerindeki ayrıntılı analizlerini sürdürdüğü, incelemeler sonucunda yeni şüphelilere ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, dosyada yer alan iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği ve şüpheliler hakkında şu aşamada kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmadığı belirtildi.