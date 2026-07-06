Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay'ın 80 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Acı haberin ardından çok sayıda ünlü isim, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla Göktay'a veda etti.

Işıl Yücesoy:



''Ah be güzel kardeşim . Ah be ZİHNİ GÖKTAY .. Ne büyük ne emekçi bir aktördün Yattığın yer incinmesin . Yol gösterdiğin her şeye minnet borçluyuz biz tiyatrocular ''

Melek Baykal:



''O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti... Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'... Eminim şimdi yine aynı masadasınız. Aynı neşeyle, aynı dostlukla... Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın. Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay. Bazı alkışlar hiç dinmez. Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz.''





Fırat Tanış:



''Bir sanatçı bazen yalnızca kendisini değil, bir geleneği de temsil eder.

Zihni Göktay, işte böyle bir sanatçıydı.

Onun kaybı yalnızca değerli bir oyuncunun kaybı değildir; Türk tiyatrosunun yüz yılı aşkın birikimle oluşmuş kent komedisi geleneğinin, tuluatın, operetin ve müzikli halk tiyatrosunun yaşayan en güçlü taşıyıcılarından birinin aramızdan ayrılışıdır.

Cumhuriyet tiyatrosu, Darülbedayi’den başlayarak geleneksel Türk tiyatrosunun doğaçlama ruhunu Batı sahne tekniğiyle buluşturan çok özel bir oyunculuk dili yarattı. Bu dil; yalnızca metni doğru okumayı değil, ritmi yönetmeyi, seyirciyle aynı nefesi almayı, doğaçlamayı, müziği, bedeni ve sözü aynı ustalıkla kullanmayı gerektiriyordu.

Zihni Göktay, bu oyunculuk anlayışının son büyük ustalarındandı.

Onun sahnesinde yalnızca komedi yoktu; zamanlama vardı. Müzikalite vardı. Geleneksel meddahın anlatıcılığı, ortaoyununun canlılığı, operetin zarafeti ve İstanbul’un kendine özgü mizah dili vardı. Her temsilinde seyirciyle yeniden kurulan o görünmez bağ, onlarca yıllık sahne terbiyesinin ürünüydü.

Bu nedenle onu yalnızca başarılı bir komedyen olarak tanımlamak eksik kalır.

O, giderek unutulan bir oyunculuk disiplininin canlı hafızasıydı.

Yıllarca aynı rolleri oynarken hiçbir akşam birbirini tekrar etmemesi, sahneyi her temsil yeniden kurabilmesi ve oyunu seyircinin nefesiyle yeniden var edebilmesi, gerçek tiyatro ustalığının en belirgin göstergesiydi. Özellikle “Lüküs Hayat” gibi artık bir kültüre dönüşmüş eserlerde, yalnızca bir rolü değil, kuşaklar boyunca aktarılan bir sahne geleneğini yaşattı.

Zihni Göktay, aynı zamanda meslek ahlakını temsil eden bir kuşağın son büyük isimlerinden biriydi. Sahneye duyduğu saygı, disiplini ve tiyatroyu bir hayat biçimi olarak görmesi, onu yalnızca iyi bir oyuncu değil; tiyatro kültürünün emanetçisi hâline getirdi.

Perde kapanır.

Alkış diner.

Ama bazı sanatçılar yalnızca anılmaz; temsil ettikleri gelenekle birlikte yaşamaya devam eder.

Başta ailesinin, sevenleri ve tüm dostlarının başı sağ olsun.

Emaneti bizdedir.''

Hülya Koçyiğit:



''Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi, kıymetli meslektaşım Zihni Göktay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat hayatı boyunca sahneye kattığı emek, seyircisine duyduğu saygı ve unutulmaz performanslarıyla nesiller boyu hatırlanacak çok değerli bir isimdi. Türk tiyatrosunun gülen yüzlerinden, sanat dünyamızın nadide değerlerinden birini kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. O zarafeti, nezaketi ve sanatına olan tutkusu ile daima sevgi ve saygıyla kalplerimizde uaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.''

Meltem Cumbul:



''Canım Zihni Ağabeyim ile karşılıklı oynayabildiğim için ne kadar şanslıyım. Işıklarda uyusun.''





Emre Kınay:



''Babam, ustam, hocam, canımın içi, kıymetlim... Başımı omzuna yaslayacağım tüm ustalarımı kaybettim. Zaten artık bir şeylerin çok da bir anlamı yok ya da ben öyle hissediyorum. Tam vazgeçecekken bana yazdığın mektup ömrümde aldığım el yazması son mektuptu. Duru Tiyatro, 22'nci yılına hâlâ o mektupta yazdıklarınla devam ediyor. Hoşça kal ustam, elbet bir gün buluşuruz.''









Bekir Aksoy:



''Zihni Göktay Ağabeğim Türk tiyatrosunda bir dönemin son temsilcisiydi. Her zaman sevecen ve esprili aynı zamanda da deneyimlerini aktarmaktan çekinmeyen büyük bir ustaydı. Eksikliği hep hissedilecek. Hem bize hem de tiyatroya katkıların içim sonsuz teşekkürler. Mekânın cennet olsun.''

Erdal Özyağcılar:



''Türk tiyatrosu gerçek anlam da büyük bir komedyenini kaybetti. Oynadığı her oyuna nefes olan, her rolü seyircinin yüreği ile buluşturan, Zihni kardeşim nurlar içinde yatsın. Allah rahmetini esirgemesin.''



