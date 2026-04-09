Ünlü isimlere yönelik son dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerden Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi; diğer isimler serbest bırakıldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 11 ünlü isim gözaltına alınırken haklarında gözaltı kararı bulunan bazı kişilere ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.
Gözaltına alınan isimler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu testleri için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi.
ALTI İSİM ATK SONRASI SERBEST
Soruşturma kapsamında oyuncular Burak Deniz, Elif Büşra Pekin; müzisyen Emir Can İğrek, Ogün Alibaş ve Enes Güler, testlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan test verdikten sonra bırakılan isimler arasında Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel Öztürk ve Norm Ender yer aldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Üünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Fel (Öztürk), Ender Eroğlu ve Enes Güler hakkında gözaltı verildi.
Öte yandan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'nun gözaltına alınamadığı aktarıldı.