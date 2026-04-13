İstanbul'da ünlülere yönelik "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 11'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken dört kişi hakkında adli kontrol, dört kişi hakkında ise ev hapsi talep edildi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mahkeme, 11 şüpheliden 8'i hakkında tutuklama kararı verdi, üç şüpheli içinse adli kontrol şartına hükmetti.
Tutuklanan isimler şöyle:
Elif Karaarslan, Cansel Ayanoğlu, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz ve Leha Ahsen Alkan.