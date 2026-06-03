Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na kan, idrar ve saç örnekleri veren bazı şüphelilere ait analiz sonuçları savcılığa ulaştı.

Hazırlanan laboratuvar raporlarına göre, oyuncu Onur Tuna ile sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın numunelerinde esrarın etken maddesi olan THC (Tetrahidrokannabinol) tespit edildi.

Raporda, dijital içerik üreticisi Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan ve saç örneklerinde ise kokain metabolitlerine rastlandığı belirtildi. Saç analizlerinin, geçmiş dönemdeki madde kullanımına ilişkin bilgi sağlayabildiği ifade ediliyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, alınan kan, idrar ve saç numunelerinin laboratuvar incelemelerine göre Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve şarkıcı Berkay Şahin’in test sonuçları negatif çıktı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kamuoyunda "ünlülerin doktoru" olarak bilinen Mehmet Rahşan ise tutuklanmıştı.

Yetkililer tarafından soruşturmanın devam ettiği, adli sürecin sonunda suçlamalar ve sorumlulukların yargı makamlarınca değerlendirileceği belirtildi. Suç isnatlarının kesinleşmiş bir mahkeme kararı anlamına gelmediği ve ilgili kişiler hakkında masumiyet karinesinin geçerli olduğu unutulmamalıdır.