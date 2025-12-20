Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Fatih Garipoğlu, iş insanı Gökmen Kadir Şeynova ve fotoğrafçı Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Üç ismin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile suçlandığı ve yurt dışında oldukları belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Soruşturma dosyasına istinaden Gökmen Kadir Şeynova’ın Beşiktaş İlçesinden bulunan adresinde, Fatih Garipoğlu’nun Sarıyer İlçesindeki adresinde arama faaliyeti icra edilecek olup, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.