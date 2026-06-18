İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından ünlülerden alınan örneklerin sonuçları belli oldu.
Buna göre Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamında 11 Haziran Perşembe günü düzenlenen operasyonda Ahmet Karoğlu, Ali Efe Bezci, Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Berdan Mardini, Emre Tari, Enis Ahmet Onat, Enis Arıkan, Ferhan Kaya, Hasan Vatan, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Mehmet Cem Karcı, Mehmet Yıldız, Murat Saygı, Ozan Doğulu, Rafet Eren Yorulmazer, Reyhan Küçükyeğen, Selin Ciğerci, Tessy Ramos Correira, Tolga Çam, Yaşar İpek ve Oğuzhan Beker gözaltına alınmıştı.
İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklanmıştı.
Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker'in de aralarında bulunduğu 16 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.