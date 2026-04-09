İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve kamuoyunda 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu' olarak bilinen soruşturma kapsamında bu sabah 14 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Adreslere yapılan baskınlarda 11 isim gözaltına alınırken, gözaltı listesindeki iki kişinin bulunamadığı ve bir ismin de yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Gözaltı kararı verilen 14 isim şu şekilde:



1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU

14-Enes GÜLER



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik” Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin de soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 09.04.2026

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı



AYRINTILAR GELİYOR...