Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda isme yönelik gözaltı işlemi uygulandı.



Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya ile rapçi Seyfullah Sağır (Sefo) ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu öğrenildi.





18 İSİM BELLİ OLDU



Savcılık tarafından hakkında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde:

İşte o isimler:

Aras Bulut İYNEMLİ

Seyfullah SAĞIR (Sefo)

Melis SEZEN

Nilperi ŞAHİNKAYA

Hande DEMİR

Hasan ŞAŞ

Melis İŞİTEN

Yeliz YEŞİLÇİMEN

Anıl DURMUŞ

Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE

Volkan AKÇIRAY

Zeynep AKÇIRAY

Eda GÜZELCİK

Sezer ÇAKIR

Sayat ZURNACI









SAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 18 KİŞİYE GÖZALTI KARARI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,

Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı