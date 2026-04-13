İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde arama yaptı. Ekipler, arama çalışmalarının ardından iş yerinden ayrıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARAMA

Diğer yandan Etiler Nisbetiye Caddesi'nde iki eğlence mekanında daha Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramalar uzun süre devam etti.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Adli Tıp'ta saç, kan ve idrar örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp'ta ki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.