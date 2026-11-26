İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı 7 ünlü isme dikkat çeken bir karar alındı.
Gazeteci Hanifi Bayar'ın aktardığı bilgiye göre, Soruşturma dosyası kapsamında haklarında ayrı ayrı işlem yürütülen isimlerin; Anıl Piyancı, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Şeyma Subaşı ve Yusuf Güney olduğu öğrenildi.
Savcılık talimatıyla haklarında ayrı ayrı dosya oluşturulan 7 ünlü isim, başlatılan denetim süreci doğrultusunda gözetim altında tutulacak. Söz konusu isimlerin, farklı tarih aralıklarında test verecekleri öğrenildi.