Nikki Reed'den Shakira'ya kadar pek çok ünlünün gözbebeği olan Babyganics markası, kanser risk taşıdığı iddiasıyla geri çağrıldı. Üründe kalite standartlarına uymayan bir durum tespit edildi.

ZARARLI BİRLEŞEN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

ABD merkezli popüler güneş kremi markası Babyganics, çocuklar için üretilen SPF 50+ Mineral güneş kremlerinin bazı partilerini potansiyel sağlık riski nedeniyle ülke çapında geri çağırdı. Roll-on ve sprey formundaki ürünlerde zararlı birleşen olduğu ortaya çıktı.

KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Şirket, ürünlerin neden geri çağrıldığı konusunda net bir açıklama yapmasa da güneş kremlerinde sıkça rastlanan benzen gibi kirleticilerin lösemi ve diğer kanser türleriyle bağlantılı olabileceği biliniyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), benzen gibi kimyasallara uzun süre maruz kalmanın kansere yol açabileceği konusunda uyarıyor.