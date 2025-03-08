Ünlü diyetisyen Dilara Koçak, ev sahibiyle yaşadığı tartışmalar ve açılan davalar nedeniyle gündemde. Göktürk'te 3 dönüm arazi içinde bulunan lüks kütük evde 40 bin lira kira ödeyen Koçak, ev sahibinin evi satışa çıkarmak istemesiyle zor durumda kaldı. Ancak Koçak, evini görmeye gelen alıcılara evi göstermemekte ısrarcı oldu.

Ev sahibi, Koçak’a tahliye davası açtıktan sonra, satış için evi gösterme girişimlerinde bulundu. Fakat Koçak, mahkeme kararına rağmen evi alıcılara göstermemekte direndi. Bunun üzerine, ev sahibi Koçak’a karşı ikinci bir dava açtı. Bu davanın ardından, ev sahibi alıcıları eve polis eşliğinde gezdirmeye karar verdi.

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre, Koçak ve eşi Baha Aslanoba, gelen alıcılara evi kötüleyerek satışın engellenmesine yönelik tavır sergiledi. Ev sahibinin, icra kanalıyla ve polis gözetiminde evi gezdirmesi, Koçak ile ev sahibi arasındaki gerilimi artırmaya devam ediyor.