Bir süredir durağanlaşan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına dün şafak vakti bir yenisi eklendi. 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi, 17’si şafak vakti yapılan baskınlarla evlerinden alındı.

GEREKÇE: ŞÜPHE

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. Gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik veriler doğrultusunda, makul şüpheler üzerine geniş çaplı arama kararları çıkarıldı. Sabah saat 07.00 itibarıyla Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar’da 24 adrese ve Muğla’daki 1 adrese baskın yapıldı. Basılan adreslerden ünlü estetik doktoru Mehmet Rahşan’a ait klinik ve evde yapılan aramalarda hem uyuşturucu hem de ticaretine yönelik emareler bulundu. Toplam 25 şüpheliyi hedef alan bu senkronize şafak baskınlarında jandarma ekipleri adreslerde detaylı arama yaptı.

9 ÜNLÜ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 17’si gözaltına alındı. 8 kişi aranırken Serenay Sarıkaya, yurt dışında olduğunu belirterek, “En kısa sürede ülkeme döneceğim” dedi. Şüpheliler Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş adliyeye sevk edildi.

ESTETİKÇİNİN ZEHİR MALZEMELERİ

Ünlülerin doktoru olarak bilinen ünlü estetik uzmanı Dr. Mehmet Rahşan’ın kliniğinde ve iş yerinde yapılan aramalarda çokça uyuşturucu ile malzemeler ele geçirildi. İtalya, Fransa ve Slovenya’da lazer, cilt gençleştirme ve botoks gibi alanlarda ileri düzey eğitimler alan Mehmet Rahşan, birçok ünlüye yaptığı estetik operasyonla kısa sürede nam saldı. Yapılan operasyonda kişisel kullanımı aşan uyuşturucu çeşitliliği ile paketleme aparatları dikkat çekti. Aramalarda; 3 adet turuncu kapsüle sarılmış esrar, 8 adet extacy hap, likit esrar içeren 2 adet elektronik sigara, kenevirli 3 renkli şekerleme, 15 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, boş şırıngalar ve 20 adet kilitli poşet bulundu. Türk Dermatoloji Derneği üyesi de olan Rahşan’ın evinden çıkan yasaklı maddeler ticaret şüphesi uyandırdı