Ünlülerin estetikçisi olarak tanınan Ayşe Yıldız, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin ağına düşen Yıldız, “uzlaşma bedeli” adı altında toplam 130 bin TL kaptırdı.

İddiaya göre olay 15 Mayıs’ta yaşandı. Ayşe Yıldız’ı telefonla arayan şüpheli, hakkında dava dosyası bulunduğunu söyledi.

Dosyanın kapanması için 49 bin TL uzlaşma bedeli ödenmesi gerektiğini belirten şahıs, Yıldız’ı ikna etti.

Parayı gönderen Yıldız, kısa süre sonra aynı kişi tarafından yeniden arandı. Bu kez hakkında benzer bir dava daha olduğunu söyleyen şüpheli, yeniden ödeme talep etti. Ünlü estetikçi, verilen hesaba bir kez daha 49 bin TL gönderdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, dolandırıcı bununla da yetinmedi.

Güvenlik gerekçesiyle hesaba bloke konulması gerektiğini söyleyen şüpheli, Ayşe Yıldız’ı mobil bankacılık işlemlerine yönlendirdi.

Yapılan işlemlerin ardından Yıldız’ın hesabından 32 bin TL daha çekildi.

Dolandırıldığını anlayan Ayşe Yıldız, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Ali B. ile Ceylan D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, Ayşe Yıldız’ın zararını karşıladığı öğrenildi.

İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.