İşletmeci Haluk Maga ve eşi Banu Maga'nın, bir dönem ünlü isimlerin de tercih ettiği estetik cerrah Serdar Eren'le mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Ancak tarafları karşı karşıya getiren konu estetik değil, kira anlaşmazlığı oldu.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Maga çiftinin Kemerburgaz'daki lüks sitesinde bulunan villasında kiracı olarak yaşayan Serdar Eren hakkında açılan tahliye davası sonuçlandı. Çift, üç yıl süren hukuki sürecin ardından villayı icra yoluyla tahliye ettirdi. Yaşadıkları süreçten sonra evi satmaya karar veren Haluk Maga, öncelikle site komşularına bir mektup gönderdi.

“SONUNDA EVİMİZİ İŞGALDEN KURTARDIK”

Haluk Maga, komşularına gönderdiği mektupta kiracılarıyla yaşadıkları süreci anlattı. Kiralarını tahsil edemediklerini belirten Maga, tahliyenin ardından evi satışa çıkardıklarını duyurdu.

Maga'nın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Toplumda saygın rolü oynayan ama kötü niyetlerini uzayan hukuki süreçlerle birleştirerek bize ciddi mağduriyet yaşatan kiracımızdan, üç sene sonunda nihayet icra yoluyla tahliye ettirerek kurtulduk.

Kiramızı tahsil edemedik ama hiç olmazsa işgalden kurtardık evimizi. Şimdi evi satışa sunuyoruz. Henüz emlakçılara vermeden, sizlerin kendi çevrelerinde ilgilenen olabileceği düşüncesiyle önce sizlerle paylaşmak istedik.”

VİLLAYI SATIŞA ÇIKARDILAR

Yaşananların ardından Maga çifti, benzer bir kira anlaşmazlığıyla yeniden karşılaşmamak için villalarını satmaya karar verdi. Haluk Maga, evi henüz emlakçılara vermeden önce site sakinlerine duyurduklarını belirtti.

Maga, mektubunda benzer hukuki süreçlerle uğraşmak zorunda kalan komşularına da kolaylıklar diledi. Üç yıl süren tahliye sürecinin ardından çiftin evlerini satışa çıkarma kararı, yaşadıkları anlaşmazlığın boyutunu gözler önüne serdi.