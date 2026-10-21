Ercüment Çavluer’in yönettiği, Mehmet Salih Gök’ün yapımcılığını üstlendiği Milyonluk Hurdacı filminin galasında bu kez filmden çok küfür tartışması konuşuldu. Selahattin Taşdöğen, Ulaş İnan Torun ve Ahmet Kayakesen’in başrollerinde yer aldığı gecede, Deniz Oral’ın sözleri ile Ulaş İnan Torun’un yanıtı gündem oldu.

“BANA MI LAF EDİYORSUN?”

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Milyonluk Hurdacı filminin galasında konuşan oyuncu Deniz Oral, “Küfürsüz bir film yaptık” dedi. Bu sözleri üzerine alınan başrol oyuncusu Ulaş İnan Torun ise gülümseyerek, “Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmler çektiğim için bana mı laf ediyorsun?” karşılığını verdi.

Deniz Oral da Torun’un sözleri üzerine, “O da olabiliyormuş. Sen de yapabiliyormuşsun küfürsüz” diye konuştu.

GÜLÜŞMELER YERİNİ GERGİNLİĞE BIRAKTI

Gala salonunda başlangıçta gülümsemelerle karşılanan diyalog, karşılıklı sözlerin ardından yerini gerginliğe bıraktı. Deniz Oral ile Ulaş İnan Torun arasındaki laf atışması uzadıkça salondaki hava değişti, konuklar arasındaki gerginlik giderek arttı ve ortam bir anda buz kesti.

GALAYA ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Ercüment Çavluer’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Mehmet Salih Gök’ün yapımcılığını üstlendiği filmin galasında Selahattin Taşdöğen, Ulaş İnan Torun ve Ahmet Kayakesen başta olmak üzere yapımın oyuncu kadrosu bir araya geldi. Gecede yaşanan küfür diyaloğu ise galanın öne çıkan anlarından biri oldu.