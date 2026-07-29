Dünyaca ünlü lüks saat markası Richard Mille'in İstanbul'daki şirketi, büyük bir siber dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre şirketin genel müdürünün e-posta hesabını ele geçiren şüpheli, çalışanlara müdür adına talimat göndererek 870 bin 500 euroyu kendi hesabına aktarılmasını sağladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

45 MİLYON TL'YE DENK GELEN İŞLEM

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Talimatların gerçek olduğunu düşünen çalışanlar, şüphelinin hesabına toplam 870 bin 500 euro transfer etti. Güncel kurla yaklaşık 45 milyon TL'ye karşılık gelen işlemin ardından genel müdür, e-posta hesabının ele geçirildiğini ve şirket adına izinsiz para transferi yapıldığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Şirket, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, şüphelinin eyleminin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu, delillerin karartılma ihtimali bulunduğu ve şirketin ciddi zarara uğradığı belirtilerek en ağır şekilde cezalandırılması talep edildi.

PARA BLOKE KONULARAK KURTARILDI

Başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri kısa sürede Uğur A.'yı gözaltına aldı. Soruşturma sırasında paranın 500 bin euroluk bölümünün farklı bir banka hesabında bulunduğu, bu tutarın önemli kısmına bloke konularak kurtarıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur A., savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Şüpheli, suçlamaları kabul etmezken mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şirket avukatlarının, serbest bırakılma kararına itiraz ettiği ve soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

ÜNLÜLERİN SAAT MARKASI

Jay-Z, Pharrel Williams, Rafael Nadal, Lewis Hamilton ve Oktay Kaynarca gibi isimler bu saati kullanıyor.