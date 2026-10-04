İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, kentin tanınmış eğlence mekanlarından biri olan "Kütüphane" adlı mekana dün gece polis ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyon anında mekanda çok sayıda ünlü isim ve futbolcuların da yer aldığı bildirildi.

Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri mekanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak içeri girdi.

MEKANDAKİ HERKES ARANDI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre, arama kararı doğrultusunda hareket eden ekipler, mekanın içinde geniş çaplı inceleme yaptı. Operasyon anında mekanda bulunan tüm müşterilerin ve çalışanların üst ve çanta aramaları gerçekleştirildi.

FUTBOLCULAR VE ÜNLÜ İSİMLER DE İÇERİDEYDİ

Baskın sırasında mekanda spor ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış ismin ile futbolcuların da yer aldığı öğrenildi. Ekiplerin mekandaki detaylı arama ve kimlik kontrolü işlemlerinin sabah saat 04.00’e kadar kesintisiz devam ettiği kaydedildi.

Operasyonun içeriği ve gözaltı olup olmadığına ilişkin adli makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI VİZESİNİ KUTLAMIŞTI

Dünya Kupası'na katılım vizesi alan Milli Takım galibiyeti Kütüphane isimli mekanda kutlamış ve adı sık sık operasyonla anılan bir mekanda kutlama yapılması kamuoyunun tepkisini çekmişti.