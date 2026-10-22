Mutfakta poğaça, kek veya börek yaparken her defasında o yumuşacık, puf puf dokuyu yakalamak bazen kolay olmuyor. Tarif ne kadar eksiksiz uygulanırsa uygulansın, tepside sönük kalan hamurlar özellikle misafir geleceği zaman ev hanımlarını mahcup edebiliyor. Ancak usta aşçıların yıllardır uyguladığı basit bir püf noktası, maya bekleme derdine son veriyor ve hamurun kabardıkça kabarmasını sağlıyor.

UNUN İÇİNE 1 KAŞIK KOYMAK YETİYOR

Hamur işlerinin tepside taşacak kadar kabarmasının ve günlerce tazeliğini korumasının sırrı, unun içerisine eklenen 1 kaşık maden suyunda (veya sirke-karbonat ikilisinde) saklı. Unu eleme aşamasında karışıma dahil edilen bu dokunuş, hamur içerisindeki kabarcık yapısını maksimum seviyeye çıkararak gözeneklerin sünger gibi açılmasını sağlıyor.

HAMUR BU YÖNTEMLE SÜNGER GİBİ KABARIYOR

Elenen unun içine eklenen asidik ve gazlı bileşenler, hamurdaki gluten ağıyla anında tepkimeye giriyor. Fırın ısısıyla buluştuğunda karbondioksit açığa çıkaran bu basit reaksiyon, hamurun dışının çıtır, içinin ise tel tel yumuşak olmasını sağlıyor. Aynı zamanda yağ çekmesini engellerken, hamur işinin ağırlaşmasının da önüne geçiyor.

UYGULARKEN KRİTİK DETAYA DİKKAT

Bu pratik yöntemi denerken kullanılan diğer sıvı malzemelerin (süt, yoğurt veya yumurta) mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Unu mutlaka eleyerek kullanmak ve gizli malzemeyi unla iyice harmanlamak, fırından çıkan lezzetin tam kıvamında olmasını garantiliyor.