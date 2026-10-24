29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken camilerde okunan cuma hutbesinde Atatürk’ün isminin geçmemesi dikkat çekti. Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümüne günler kala hazırlanan hutbede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anılmaması eleştirilere neden oldu.

ATATÜRK VE CUMHURİYET ANILMADI

Bu haftaki cuma hutbesinde aile kurumunun önemi, çocukların yetiştirilmesinde anne ve babanın sorumlulukları, aile içinde sevgi, saygı ve merhametin korunması gibi konulara yer verildi. Hutbede, çocukların manevi değerlerle yetiştirilmesinin ve aile bağlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilirken, anne babaların çocuklarıyla ilgilenmesi ve onlara iyi örnek olması gerektiği vurgulandı. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde okunan hutbede Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yer verilmemesi ve Cumhuriyet Bayramı'na değinilmemesi dikkat çekti.

DİYANET’İN HUTBELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbelerinde Atatürk’ün anılmaması, daha önce de kamuoyunda tartışmalara konu olmuştu. Cumhuriyet Bayramı öncesindeki son hutbede de Atatürk’ün ismine yer verilmemesi, kurumun hutbe içeriklerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

YILLARIN DEĞİŞMEYEN UNUTKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı, yıllardır milli bayramlarda ve 10 Kasımlarda paylaştığı hutbeler nedeniyle tartışma konusu oluyor.

TBMM kayıtlarına bakıldığında, hutbelerde Atatürk’ün anılmaması AKP dönemi boyunca soru önergelerine konu oldu ve hala devam ediyor. Örneğin; 2004’te 27 Ağustos’ta Meclis Camii’nde okunan cuma hutbesini Meclis gündemine taşıyan dönemin CHP Ordu Milletvekili Sami Tandoğdu, bir soru önergesi ile hutbede 30 Ağustos’la ilgili bölümlerde neden Atatürk’ün adının anılmadığını sordu.

Dönemin Devlet Bakanı Mehmet Aydın da önergeye verdiği yanıtta hutbenin tam metninde Atatürk’ün anıldığını ancak “Meclis çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle cami görevlileri tarafından hutbelerin kısaltılarak okunduğunu” belirtti. Aydın, “münferit de olsa yaşananı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını” söyledi.