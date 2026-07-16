Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, zamanaşımına uğrayarak YTM'ye devredilen sermaye piyasası araçları ve nakit varlıkların hak sahiplerine iadesi için e-Devlet üzerinden elektronik başvuru imkanı getirildi.

İADELER KAYITLAR ESAS ALINARAK YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre, YTM'ye devredilen sermaye piyasası araçları, hak sahiplerinin başvurusu üzerine Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarındaki bakiyeler esas alınarak iade edilecek. Nakit varlıklar ise oluşan faiz, nema, kâr payı ve diğer getirileriyle birlikte hak sahiplerine ödenecek.

Başvuruların temel yöntemi e-Devlet üzerinden elektronik ortam olacak. Teknik nedenlerle elektronik başvurunun mümkün olmadığı durumlarda ise SPK'nın belirleyeceği usuller çerçevesinde başvuru yapılabilecek.

YTM VARLIKLARINA YENİ KORUMA HÜKÜMLERİ

Yönetmelikle birlikte Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin mal varlığına yönelik koruma tedbirleri de genişletildi. Buna göre YTM varlıkları amacı dışında kullanılamayacak, teminat gösterilemeyecek, haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve ihtiyati tedbir uygulanamayacak.

YTM'ye emaneten devredilen varlık ve alacaklara ilişkin haciz, tedbir ve benzeri idari ya da adli işlemler Takasbank tarafından yürütülecek. Takasbank, bu işlemler hakkında YTM'ye aylık olarak bilgi verecek.

YATIRIM KURULUŞLARINA YENİ YÜKÜMLÜLÜK

Düzenlemeye göre yatırım kuruluşları, zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin hak sahiplerinin kimlik ve adres bilgileri ile faiz, kâr payı ve diğer getirileri içeren toplam tutar listesini her yıl şubat ayı sonuna kadar YTM ve Takasbank'a bildirmekle yükümlü olacak.

Faaliyetleri sürekli durdurulan ve hesapları başka bir yatırım kuruluşuna devredilmeyen kurumlarda ise zamanaşımı hesabında, Takasbank veya MKK kayıtlarında son işlem tarihi bulunmaması halinde faaliyetin durdurulması, tasfiye veya iflas kararları arasındaki en eski tarih esas alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme 16 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken, yeni elektronik başvuru sistemi devreye alınana kadar mevcut başvurular önceki hükümler kapsamında sonuçlandırılacak.