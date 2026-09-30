Milyarlık yolsuzlukla suçlanan Melih Gökçek’e 100 suçlama

Başkent Ankara’nın eski Büyükşehir belediye Başkanı Melih Gökçek, en çok suçlanan siyasetçilerin başında geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, göreve geldikten sonra Gökçek hakkında 100 dosyanın savcılığa verildiğini bizzat açıkladı. Ancak bu dosyalar konusunda bir ilerleme olmadı. Bunların başında 801 milyon dolarlık Ankapark faciası yer alıyor. Ayrıca helikopter kiralanmasındaki usulsüzlük, Belbeton A.Ş.’nin özelleştirilmesi, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor’a devri, süs bitkisi ihalelerinde belediyenin zarara uğratılması iddiaları söz konusu. Gökçek hakkında yapılan 40 suç duyurusu dilekçesindeki toplam yolsuzluk iddiası 3 milyar lira olarak açıklandı. Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya’da apartman-AVM satın aldığını ortaya çıkarınca, yurt dışına para çıkarma konusunda Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek’in ifadesi alındı.Ama o konuda da henüz bir ilerleme olmadı.

AKP MİLLETVEKİLİ RAVZA KAVAKÇI KAN

Vekile 7.5 milyon burs ödendi, ‘suç yok’ denildi

İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş. tarafından 25., 26. ve 27’nci dönem AKP İstanbul Milletvekili olan Ravza Kavakçı’nın işe başladığı tarihten çok kısa bir süre sonra şirket bursu ile yurt dışı doktora eğitimine gönderildiği ortaya çıkmıştı. Bursun miktarının 155 bin dolar (7.5 milyon TL) ile 59 bin TL iki kalem olduğu anlaşılmıştı. “Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. Ancak savcılık “Suç oluşmadı” diye takipsizlik kararı aldı.

TÜRKİYE BÖYLESİNİ DE GÖRDÜ

Bakan, bakanlığına mal sattı, soruşturulmadı

AKP iktidarının eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, eşi Hasan Pekcan ile dezenfektan üreten şirketin sahibi oldukları ve kendi bakanlığına milyonlarca liralık ürün sattığı ortaya çıkmıştı. Kendi bakanlığı resmi bir açıklama yaharask olayan doğru olduğunu duyurdu, sadece satılan ürün parasının kamuya yansıyandan farklı olduğunu söyledi. Bakan hakkında herhangi bir işlem yapılmadı, skandal ortaya çıktıktan sonra bile bir süre daha görevinde kaldı, sonra ayrıldı.

MUAZZAM SERVETİ ÇIKAN AKP’Lİ VEKİL

‘Allah beni servet sahibi yaparak imtihan etti’ dedi

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşi eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nu da kamuoyu yolsuzluk iddiaları ile tanıdı. Zehra hanımın eşiye ayrılma sürecinde milyonlarca liralık serveti ortaya çıktı. Bu listede İngiltere’de çiftlik, Afrika’da madenler, 82 milyonluk lüks yat, 100’e yakın taşınmaz, AVM, 2.5 kg altın, 180 milyan lira nakit yer aldı. Ayrıca Kardeşi Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun 16 yıl Bank Asya’nın yöneticiliğini yaptığı ve SPK Başkanı iken Marka Yatırım Holding sahibi Mine Tozlu Sineren’den rüşvet istedikleri iddiası ortaya atıldı. Savcılık soruşturmaya gerek olmadığı kararı aldı. Zehra hanım televizyonlara çıkıp, “Ben Allah’ın zengin ederek mal vererek imtihan ettiği kullarındanım” dedi.

EN SON ÖRNEK AZİZ İHSAN AKTAŞ

450 yıl isteniyordu, önce tahliye sonra beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarında Aziz İhsan Aktaş aleyhine “suç örgütü” liderliği iddiasıyla dava açıldı. İddialara göre Aktaş rüşvet alıp vererek bir suç örgütü oluşturmuştu. Aktaş hakkındaki iddianamede 187–450 yıl, esas hakkındaki mütalaada 103–280 yıl hapis istendi; mahkeme ise ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi ve örgüt kurma suçundan beraat ettirdi. Aktaş’ın iddiaları nedeniyle halen tutuklu olan isimlerSeyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.