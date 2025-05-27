

İlhan Şeşen dün hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini ailesi Instagram'dan duyurdu.

76 yaşındaki Şeşen bir süredir hastanede akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

1982'de yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte 'Grup Gündoğarken'i kuran İlhan Şeşen, "Sen Benim Şarkılarımsın", "Ellerimde Çiçekler", "Ankara'dan Abim Geldi", "Aşk Layık olanda Kalmalı", "Rüzgar" gibi unutulmaz eserlere imza attı.

İlhan Şeşen için bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene ailesi, yeğenleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen, Talat Bulut, Ferdi Akarnur gibi birçok ünlü isim katıldı.

"BABAM ALÇAK GÖNÜLLÜ İYİ BİR ADAMDI"

İlhan Şeşen'in çocukları Melis Şeşen Kılman ile Fuat Şeşen kürsüye çıktı. Fuat Şeşen, "Babam birçok insanda kendine küçük-büyük bir yer edinmiş, alçak gönüllü iyi bir adamdı" diyerek babasının tedavi sürecinde aktif rol alan doktorlara ve sevenlerine teşekkür etti.

ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet'te toprağa verilecek.