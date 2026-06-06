Bartın'da hayatlarını birleştirmek için gün sayan çiftler, nikah tarihi olarak 06.06.2026'yı tercih edince nikah dairelerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Çiftler, evlilik tarihlerinin daha özel ve akılda kalıcı olması amacıyla bu anlamlı günde sıraya girdi. Normal şartlarda günde ortalama 3 ila 4 nikah merasiminin gerçekleştirildiği Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde, günün özelliği sebebiyle bugün tam 10 çiftin nikahı kıyıldı.
Mutluluklarını bu özel günde taçlandırmak isteyen isimlerden biri de Zeren ve Berkan Kilerci çifti oldu. Gelin Zeren Kilerci bu tarihi hem özel buldukları hem de ilerleyen yıllarda daha kolay akılda kalmasını istedikleri için tercih ettiklerini dile getirdi.
Aynı mekanda hayatlarını birleştirerek birbirlerine 'evet' diyen bir diğer çift ise Berke ve Şeyda Öztürk Sertdemir oldu. Dünyaevine giren genç çift, bu anlamlı ve özel tarihte evlenmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek sevinçlerini paylaştı.