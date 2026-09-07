İngiltere tahtının 13 yaşındaki varisi Prens George, başlayacağı Eton College'da tüm birinci sınıf öğrencileri için geçerli olan katı akıllı telefon yasağına tabi tutulacak. Kraliyet unvanına bakılmaksızın uygulanan kural doğrultusunda genç prens, okul süresince internete erişimi olan akıllı cihazları yanında taşıyamayacak.

GELECEĞİN KRALINA AKILLI TELEFON NEDEN YASAKLANDI?

Okul yönetiminin tüm yeni öğrenciler için devreye soktuğu teknoloji politikası, öğrencilerin sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve dijital dikkat dağıtıcı unsurlardan tamamen uzak kalmasını hedefliyor. Prens William ve Kate Middleton'ın büyük oğlu olan George, okulda diğer tüm öğrencilerle eşit haklara sahip olacak ve unvanı sebebiyle yasaktan muaf tutulmayacak.

Eton College kuralları uyarınca öğrencilere yalnızca arama yapmaya ve kısa mesaj göndermeye yarayan, "tuğla telefon" olarak adlandırılan tuşlu cihazların kullanımına izin veriliyor. Prens George'un ailesiyle iletişim kurması bu cihazlarla sağlanırken, anne ve babasının da evde çocuklarına kişisel cep telefonu vermediği biliniyor.

EĞİTİMDE İNTERNET ERİŞİMİ NASIL DENETLENECEK?

Derslerde kullanılmak üzere öğrencilere okulun kablosuz ağına bağlı bir iPad tahsis edilecek. Ancak bu cihaz üzerinden gerçekleştirilen tüm internet trafiği ve dijital kaynak kullanımı doğrudan okul yönetimi tarafından sıkı bir denetim altında tutulacak. Prens George, babası Prens William ve amcası Prens Harry'nin de eğitim gördüğü tarihi okulda diğer öğrenciler gibi yatılı kalacak.