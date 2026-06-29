ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/331 Esas

KARAR NO : 2026/192

Mahkememizce TC:533***928 dahili davalı Süreyya Sarı'nın adresinin tespit edilememesi ve yakalama kararı olması sebebi ile mahkememizin 30/04/2026 tarih, 2025/331 esas 2026/192 karar sayılı ilamı ile davacı vekilinin kamulaştırma bedeli yönünden ve diğer itirazlar yönünden kaldırılmasına ilişkin istinaf dilekçesi tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile;

a)Ordu İli, Ünye İlçesi, Gürecülü Mahallesi, 1029 ada125 parsel sayılı taşınmazın 04.11.2025 tanzim tarihli fen bilirkişi raporu ve krokinde taralı olarak gösterilen 99.53 m² yüzölçümlü kısmı üzerinde davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine İRTİFAK HAKKI TESİSİNE, irtifak hakkının davacı adına tapuya KAYIT ve TESCİLİNE, fen bilirkişinin 04.11.2025 tanzim tarihli raporu ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

2-Kararın 2004 Sayılı İİK madde 28 gereği Ünye Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gönderilmesine, fen bilirkişinin04.11.2025 tanzim tarihli raporu ve krokisinin karara eklenmesine,

3-Ordu İli, Ünye İlçesi, Gürecülü Mahallesi, 1029 ada125parselsayılı taşınmazlarda tesis edilen irtifak kamulaştırması bedelinin 11.032,20 TL olduğunun TESPİTİNE,

a)Tespit edilen bedelin dava tarihi olan 06.09.2025 tarihinden karar tarihine kadar (30/04/2026) işleyecek kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı ile karar ile birlikte

111,02TL sinin davalı Süreyya Sarı ya

b)Dava konusu taşınmazın tapu kaydında varsa ipoteklerin ve hacizlerin, (hissesinde ipotek ve haciz olanın) tespit edilen kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

Dair, tarafların yokluğunda, tescil yönünden KESİN, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Samsun BAM nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, tebliğ yerine geçmek üzere dahili davalı Süreyya Sarı'ya ilanen tebliğ olunur. 10/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02497578