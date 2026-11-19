Ordu'nun Ünye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve kızı yaralandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ünye Devlet Sahil Yolu üzerindeki Nuriye Mahallesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Fatsa istikametine giden Havva A. yönetimindeki 55 SY 740 plakalı otomobil ile otogar yönünden kavşağa girmek isteyen Emine Y. yönetimindeki 52 AAC 324 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada Emine Y. ile yanında bulunan kızı Zeynep Ahsen Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, anne ve kızına ilk müdahaleyi yaptı. Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Fatsa istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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