SÖZCÜ’nün 5 Aralık 2025’te ‘Turpun büyüğü’ olarak duyurduğu ihaledeki isim, dev bir ihale ile daha gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun üniversiteden sınıf arkadaşı olan Mustafa Reis’in yöneticisi olduğu SNH İnşaat, Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Ankara Kavşağı ihalesini 3 milyar 619 milyon liraya aldı.

Uraloğlu’nun Karayolları Genel Müdürlüğü ve bakanlığı döneminde büyüyen şirket, dev ihalelere ismini yazdırdı. SNH İnşaat, Uraloğlu’nun Bakan olduğu 2023’ten bu yana 19 milyar 668 milyon liralık ihale aldı.

21 MİLYAR LİRALIK İŞ

Şirketin Bakan Uraloğlu’nun Karayolları Genel Müdürü olduğu döneminden ve 2018’den bu yana aldığı ihalelerin toplamı da 21 milyar lira oldu. Uraloğlu’nun müdürlük döneminden bu yana Reis’in şirketi 12 ayrı ihale kazandı. Şirket, ortağıyla birlikte 12 Kasım 2025’te Ceyhan-Toprakkale-İskenderun Yolu ihalesini 6 milyar 425 milyon 10 bin liraya aldı. Hatay İskenderun Cebike ve İskenderun TOKİ yerleşkesi yolu ihalesini de 2 milyar 258 milyon 193 bin liraya aldı.

Reis, Ankara Etimesgut’taki NATO için hazırlanan VIP havalimanının bağlantı yol ihalesini de 3 milyar 971 milyon 364 bin 409 lira bedelle kazandı. Depremler nedeniyle yol güçlendirme işlerini 1 milyar 810 milyon 435 bin liraya alan şirket, köprülü kavşak, hastane yolları, heyelan ıslahı, Tokat Çevre Yolu ihalelerini de kazandı. 6 şirketin teklif verdiği ‘Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolunun Ankara Kavşağı ile Ankara-Bolu İl Sınırı Arası Büyük Onarım İşi’ ihalesi de bu şirketin oldu.

Sınıf arkadaşlarını seviyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun ihya edilen tek arkadaşı Mustafa Reis değil. Uraloğlu’nun Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden sınıf arkadaşı Ali Yaylı’nın şirketi Bakız İnşaat da kamudan bugüne kadar 3 milyar 473 milyon liralık ihale aldı. Uraloğlu’nun sınıf arkadaşlarından Kamuran Yazıcı ise Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı oldu. Bakan’ın diğer arkadaşı Selahattin Bayramçavuş da Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.