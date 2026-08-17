Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuğunun yanı sıra bu kez reklam anlaşmasıyla gündemde. Ünlü oyuncunun bir erkek giyim markasıyla yaptığı görüşmelerde sona gelindi. Anlaşmanın yaklaşık 18 milyon TL değerinde olduğu ve imzaların kısa süre içinde atılacağı konuşuluyor.

YENİ SEZONDA YENİ ANLAŞMA

Magazin dünyasında yeni sezonun reklam anlaşmaları birer birer ortaya çıkarken, Uraz Kaygılaroğlu da dikkat çeken isimler arasına girdi. Oyuncunun bir erkek giyim markasıyla reklam projesi için el sıkıştığı öğrenildi.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; tarafların anlaşmanın şartları konusunda uzlaştığı ve reklam çalışmasının yaklaşık 18 milyon TL'lik bir bedel karşılığında gerçekleşeceği belirtiliyor.

İMZALAR İÇİN GERİ SAYIM

Henüz resmi imzaların atılmadığı anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. İmzaların ardından Kaygılaroğlu’nun markanın yeni dönem reklam çalışmalarında yer alması planlanıyor.

Ünlü oyuncunun bu anlaşmadan elde edeceği yaklaşık 18 milyon TL'lik ücret ise magazin kulislerinde şimdiden dikkat çekti.