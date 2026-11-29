Ürdün’ün güneyindeki Kerek vilayetinde bulunan Hamud Kilisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yargı sürecinde son karar verildi. Ürdün Yargıtayı, saldırıya ilişkin davada Devlet Güvenlik Mahkemesinin hükme bağladığı cezaları onayladı.

Ülkenin resmi televizyon kanalı Al-Mamlaka TV’nin sosyal medya hesabından duyurduğu karara göre, davada yargılanan 5 sanıktan 3’ü hakkında verilen idam cezaları kesinleşti. Diğer sanıklardan biri 6 yıl, diğeri ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SALDIRIDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kerek vilayetindeki Hamud Kilisesi, 23 Ekim’de silahlı saldırının hedefi olmuştu. Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Ürdün genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

MAHKEME 3 SANIK İÇİN İDAM KARARI VERMİŞTİ

Saldırıya ilişkin yürütülen yargılama sonucunda Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, 15 Kasım’da 3 sanık hakkında idam cezası kararı vermişti. Yargıtayın bu kararları onamasıyla birlikte söz konusu cezalar kesinleşirken, diğer iki sanık hakkındaki hapis hükümleri de yargı sürecinin bu aşamasında kesinlik kazandı.