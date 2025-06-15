Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, geçici süreyle kapatılan hava sahasının yeniden sivil hava trafiğine açıldığını duyurdu.
Kurum Başkanı Heysem Misto, hava sahasının önceki akşam bölgede yaşanan gelişmelere karşı alınan taktiksel bir önlemle kapatıldığını belirtti. Yapılan risk değerlendirmesinin ardından sivil uçuşlara yeniden izin verildiğini açıkladı.
Misto, kararın hava yolu şirketlerine iletildiğini, planlı uçuşların başlayacağını ve kapanma sırasında başka noktalara yönlendirilen uçuşların başkent Amman’a döneceğini ifade etti.