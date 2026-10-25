İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, kadınları maddi menfaat karşılığında yumurta satışı için yurt dışına yönlendiren uluslararası bir şebeke çökertildi. İddiaya göre şebeke lideri olan kadının hareketlerinden şüphelenen eşi durumu CİMER'e bildirdi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir takip başlattı.

41 KADIN TAM 811 KEZ YUMURTA SATMIŞ

HTS, MASAK kayıtları ve yurt dışı seyahat dökümleri incelendiğinde; çetenin Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında organize bir üreme hücresi ticareti ağı kurduğu belirlendi. Tespitlere göre 41 Türk vatandaşı kadının tam 811 kez yumurta satışı yaptığı saptandı.

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 1 örgüt lideri, 5 yönetici, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekim ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 36 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"RENKLİ GÖZLÜYÜM, 50 YUMURTA ÇIKAR" PAZARLIĞI

Soruşturma dosyasına giren teknik takip kayıtlarında, kadınların özellikleri ve gidilecek ülkeye göre yapılan kan donduran pazarlıklar ortaya döküldü. Şüphelilerden Hacer T.’nin bir adaya, "Ben sürekli kız yolluyorum, Gürcistan, Amerika fazla verir; 3 bin 500" dediği kayıtlara girdi. Donör adayının ise ücreti artırabilmek için "Renkli gözlüyüm, 0 Rh negatif kan grubum var, tek seferde 50 yumurta çıkar" diyerek pazarlık yaptığı belirlendi.

"SIKIŞTIM KOMİSYONUMU GÖNDER, KIZ DA PASLARIM"

Şebeke üyelerinin telefon mesajlarında donör yönlendirme komisyonu istedikleri de saptandı. Bir şüphelinin Hacer T.’ye, "Kız göndermiştim ya ben sana, ondan komisyon verecektin. Azıcık sıkıştım, bugün gönderme şansın var mı?" yazdığı; bir diğer şüphelinin ise "Eğer iyi ödeme alırsam ben de devam ederim, kız da paslarım" mesajı attığı kayıtlara geçti. Ayrıca donörlere verilecek hormon ilaçlarının kargo yoluyla ulaştırıldığı belirlendi.

"BU İŞ 12 YILDIR SÜRÜYOR" İTİRAFI

Hacer T. ifadesinde, kendisini bu sektöre sokan şahsın yaklaşık 12 yıldır faaliyette olduğunu, Kıbrıs, Gürcistan, Arnavutluk, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kosova gibi ülkelere kadın donör gönderildiğini öne sürdü. Geçimini bu yolla sağladığını savunan Hacer T., "Geçimimi hem şirketten aldığım maaşla hem de donörlükten aldığım para ile karşılıyorum" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.