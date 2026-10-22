İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik dev operasyonda önemli bir aşamayı geride bıraktı. Gözaltındaki 44 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

44 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorguları ve sağlık kontrolleri tamamlanan aralarında doktorların da bulunduğu 44 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

2 MİLYON AVROLUK HAKSIZ KAZANÇ VE YURT DIŞI HATTI

Polis ekiplerinin gelen 2 ayrı ihbar üzerine başlattığı teknik ve fiziki takip neticesinde, bir doktorun kadınları yumurtalarının toplanması amacıyla Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine yönlendirdiği belirlendi.

Organizatörlerin 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerden yumurtaların tanesini 60 ile 80 avro arasında satın aldığı, ardından bunları tüp bebek merkezlerine yaklaşık 100 avroya sattıkları tespit edildi. Donör kadınların KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a toplam 811 kez giriş-çıkış yaptığı ve bu ağ üzerinden yaklaşık 2 milyon avroluk devasa bir para trafiğinin döndüğü ortaya çıkarıldı.

14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk etapta yakalanan 39 şüphelinin ardından devam eden çalışmalarda 5 zanlı daha yakalanarak gözaltı sayısı 44'e yükselmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin yargılanma süreci devam ediyor.