İklim koşulları açısından olumlu devam eden bir yılda üretici zorluk çekiyor. Geçen hafta Samsun’un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, alım fiyatlarının açıklanmaması ve artan maliyetler nedeniyle yaklaşık 600 traktör ve biçerdöverle konvoy düzenleyerek eylem yapmıştı.

Tarımda girdi maliyeti artarken çiftçinin gelirinde değişiklik olmadı. Alın terinin karşılığını isteyen çiftçiler pek çok üründe tarlayı süremeyecek duruma geldi. Çeltik üreticileri alım fiyatının 55 lira olmasını istiyor.

Üreticilerin yaşadığı sorunları dinleyen Yeni Partili Sencer Solakoğlu, hasat döneminde çeltiğin maliyetinin altında satıldığını belirterek tarım politikalarına tepki gösterdi. Solakoğlu, Bafra’da çeltik üreticisinin kilogram başına 46-47 lira maliyetle ürettiği ürünü 32 liraya satmak zorunda kaldığını ifade etti ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım fiyatının en az 55 lira olması gerektiğini söyledi.

Geçen ay fındık üreticileri, Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir araya gelerek ürün fiyatları ile serbest piyasadaki alım koşullarını

protesto etmek amacıyla traktörlü eylem yapmıştı.

Solakoğlu, “Çiftçi biraz da olsa kâr edecek bir ürün çıkarsa, soğan gibi, hemen onun da fiyatını ithalatla baskılıyorlar. Cumhuriyet yüzyılında böyle bir dram yaşamadı” diye konuştu.

66 yaşındaki zeytin işçisi gözyaşları içinde şöyle konuştu: “Devletten emekliyim. Yediğimiz salçada yağ yok. Artık isyan ediyorum, karnımı doyuramıyorum. Bu kadar şey yaşadım ama bu hale geldik.”

ÜRÜNÜ SATAMADILAR

Manisa’nın Soma ilçesine ise yağlık zeytinin kilogram fiyatının 10 liraya kadar düştüğünü belirten işçiler, üreticinin ürününü satamadığı için yevmiyelerini ödeyemediğini söyledi. Soma’nın Avdan Mahallesi’nde yetiştirici Ertuğrul Özcan, “Zeytin toplamanın kilogram maliyeti 20 lira, yağlık zeytin bugün 25 lira. Bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Madem fiyatlar düştü, bunun marketlere de yansıması gerekiyor ki tüketici de fiyatların düştüğünü görebilsin” dedi. Manisa’da Akhisarlı üreticiler de önceki gün artan maliyetler ve düşen alım fiyatlarına karşı 16 Ekim Cuma gününe kadar elekleri kapatma, ürün toplamama ve satış yapmama kararı almıştı.

İşçiler ücretini alamıyor

- Zeytin işçileri, ürün fiyatlarının düşmesinin doğrudan kendilerine yansıdığını belirterek, bazı günler çalıştıkları halde ücretlerini alamadıklarını söyledi. Manisa Soma’da çoğunluğu emeklilerden oluşan işçiler, geçinebilmek ve torunlarına harçlık verebilmek için çalıştıklarını anlattı. Zeytin hasadında çalışan emekli bir işçi, 25 bin 500 lira maaşının 14-15 bin lirasını kiraya verdiğini, akşamları hurda ve karton topladığını söyledi.

Üreticinin yüzü hububatta da gülmedi.

Çiftçi yıla borçlu girdi

Yozgat’ta, şekerpancarı ve yağlık ayçiçeğinde hasat devam ederken, diğer taraftan da 2026-2027 ekim sezonuna yönelik çalışmalara başlandı. Yozgat’ta çiftçilik yapan Süleyman Çatalyürek, “Çiftçinin geçen sene yüzde 80’i bankalara ve Tarım Kredi’ye borçlu girdi. Sebebi de geçen sene ürünümüzün sıkıntı oluşundan dolayı. Geçen sene 13 liraya hububat satarken bu sene 14 liraya, 15 liraya sattık. Ama mazot farkı ortada. Çiftçimiz halen sıkıntılı” dedi.